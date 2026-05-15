Трамп требует от Ирана 20-летнего моратория на ядерную программу
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп требует от Ирана 20-летнего моратория на ядерную программу

Трамп
Читати українською
Источник:  Politico

Президент США Дональд Трамп заявил, что 20-летнего моратория на ядерную программу Ирана ему хватит, чтобы заключить соглашение и покончить с войной.

Главные тезисы

  • Трамп предлагает Ирану 20-летний мораторий на ядерную программу в качестве основы для заключения соглашения.
  • Иран рассматривает предложение, но требует дополнительных гарантий от США.

Трамп высказался по поводу ядерной программы Ирана

Трамп, возвращаясь домой с двухдневного саммита в Китае, заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что согласился бы на приостановку ядерной программы Ирана.

Двадцать лет — достаточно, но уровень гарантий с их стороны недостаточен. Другими словами, это должно быть настоящие 20 лет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп заявил, что пересмотрел последнее предложение Ирана и отказался от него.

Он добавил: «Если у них есть какое-либо ядерное оружие, я не буду читать остальные».

Президент США заявил, что оптимистично настроен по поводу того, что Тегеран в конце концов согласится на соглашение. По его словам, иранцы сообщили ему, что только у США и Китая есть оборудование для устранения того, что он называет «ядерной пылью».

Разрешение Ирана обогащать уран в будущем свидетельствует об изменении позиции президента США, который неоднократно настаивал на том, что Ирану никогда нельзя разрешать этого делать, отмечает издание.

12-дневная война в прошлом году подорвала способность Ирана обогащать новый материал в ближайшем будущем, но страна сохраняет около 440 килограммов высокообогащенного урана, Вашингтон настаивает, чтобы Иран отдал этот запас.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа требует от ЕС ратифицировать торговое соглашение
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Очень близко". Трамп заговорил о завершении войны РФ против Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп нашел общий язык с Си касательно завершения войны против Ирана
Си и Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?