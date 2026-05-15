Трамп требует от Ирана 20-летнего моратория на ядерную программу

Президент США Дональд Трамп заявил, что 20-летнего моратория на ядерную программу Ирана ему хватит, чтобы заключить соглашение и покончить с войной.

Трамп, возвращаясь домой с двухдневного саммита в Китае, заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что согласился бы на приостановку ядерной программы Ирана.

Двадцать лет — достаточно, но уровень гарантий с их стороны недостаточен. Другими словами, это должно быть настоящие 20 лет. Дональд Трамп Президент США

Трамп заявил, что пересмотрел последнее предложение Ирана и отказался от него.

Он добавил: «Если у них есть какое-либо ядерное оружие, я не буду читать остальные».

Президент США заявил, что оптимистично настроен по поводу того, что Тегеран в конце концов согласится на соглашение. По его словам, иранцы сообщили ему, что только у США и Китая есть оборудование для устранения того, что он называет «ядерной пылью».

Разрешение Ирана обогащать уран в будущем свидетельствует об изменении позиции президента США, который неоднократно настаивал на том, что Ирану никогда нельзя разрешать этого делать, отмечает издание.

12-дневная война в прошлом году подорвала способность Ирана обогащать новый материал в ближайшем будущем, но страна сохраняет около 440 килограммов высокообогащенного урана, Вашингтон настаивает, чтобы Иран отдал этот запас.