Трамп вимагає від Ірану 20-річного мораторію на ядерну програму
Джерело:  Politico

Президент США Дональд Трамп заявив, що 20-річного мораторію на ядерну програму Ірану йому вистачить, щоб укласти угоду та покласти край війні.

Головні тези:

  • Трамп виступає за 20-річний мораторій на ядерну програму Ірану як умову для укладення угоди та завершення конфлікту.
  • Іран заявив, що розгляне пропозицію, але потребує більш високого рівня гарантій від США.

Трамп висловився щодо ядерної програми Ірану

Трамп, повертаючись додому з дводенного саміту в Китаї, заявив журналістам на борту літака Air Force One, що погодився б на призупинення ядерної програми Ірану.

Двадцять років — це достатньо, але рівень гарантій з їхнього боку недостатній. Іншими словами, це мають бути справжні 20 років.

Дональд Трамп

Президент США

Трамп заявив, що переглянув останню пропозицію Ірану і відмовився від неї.

Він додав: «Якщо вони мають будь-яку ядерну зброю, я не читатиму решту».

Президент США заявив, що оптимістично налаштований щодо того, що Тегеран зрештою погодиться на угоду. За його словами, іранці повідомили йому, що лише США та Китай мають обладнання для усунення того, що він називає «ядерним пилом».

Дозвіл Ірану збагачувати уран у майбутньому свідчить про зміну позиції президента США, який неодноразово наполягав на тому, що Ірану ніколи не можна дозволяти цього робити, зазначає видання.

12-денна війна минулого року підірвала здатність Ірану збагачувати новий матеріал у найближчому майбутньому, але країна зберігає приблизно 440 кілограмів високозбагаченого урану, Вашингтон наполягає, щоб Іран віддав цей запас.

