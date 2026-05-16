Трамп объявил о ликвидации "самого активного террориста мира"
16 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские и нигерийские военные смогли уничтожить Абу-Билала аль-Минуки - заместителя командира террористической организации ИГИЛ.

Главные тезисы

  • Террорист планировал спрятаться в Африке, однако был ликвидирован благодаря информации от инсайдеров.
  • Уничтожение этого террориста значительно ослабило глобальную деятельность ИГИЛ.

США продолжают ослаблять ИГИЛ

Этой ночью, по моему приказу, отважные американские войска и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и сложнейшую операцию по ликвидации самого активного террориста мира на поле боя.

Дональд Трамп

Как утверждает глава Белого дома, новой целью стал Абу-Билала аль-Минуки.

Что важно понимать, речь идет о втором по рангу руководителе ИГИЛ в мире.

Последний рассчитывал на то, что сможет скрыться в Африке, однако он не догадывался, что США знали все о его передвижениях и планах от своих инсайдеров.

Он не будет больше терроризировать народ Африки или помогать планировать операции против американцев. С его ликвидацией глобальная деятельность ИГИЛ значительно ослаблена, — заверил Дональд Трамп.

Как уже упоминалось ранее, еще несколько месяцев назад американский лидер заявлял об ударах Соединенных Штатов по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

