Трамп объявил о ликвидации "самого активного террориста мира"

США продолжают ослаблять ИГИЛ

Этой ночью, по моему приказу, отважные американские войска и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и сложнейшую операцию по ликвидации самого активного террориста мира на поле боя. Дональд Трамп Президент США

Как утверждает глава Белого дома, новой целью стал Абу-Билала аль-Минуки.

Что важно понимать, речь идет о втором по рангу руководителе ИГИЛ в мире.

Последний рассчитывал на то, что сможет скрыться в Африке, однако он не догадывался, что США знали все о его передвижениях и планах от своих инсайдеров.

Он не будет больше терроризировать народ Африки или помогать планировать операции против американцев. С его ликвидацией глобальная деятельность ИГИЛ значительно ослаблена, — заверил Дональд Трамп. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, еще несколько месяцев назад американский лидер заявлял об ударах Соединенных Штатов по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии.