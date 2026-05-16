Трамп объявил о ликвидации "самого активного террориста мира"

16 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские и нигерийские военные смогли уничтожить Абу-Билала аль-Минуки - заместителя командира террористической организации ИГИЛ.
Главные тезисы
- Террорист планировал спрятаться в Африке, однако был ликвидирован благодаря информации от инсайдеров.
- Уничтожение этого террориста значительно ослабило глобальную деятельность ИГИЛ.
США продолжают ослаблять ИГИЛ
Как утверждает глава Белого дома, новой целью стал Абу-Билала аль-Минуки.
Что важно понимать, речь идет о втором по рангу руководителе ИГИЛ в мире.
Последний рассчитывал на то, что сможет скрыться в Африке, однако он не догадывался, что США знали все о его передвижениях и планах от своих инсайдеров.
Как уже упоминалось ранее, еще несколько месяцев назад американский лидер заявлял об ударах Соединенных Штатов по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии.
