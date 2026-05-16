Трамп оголосив про ліквідацію "найактивнішого терориста світу"
16 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що американські та нігерійські військові змогли знищити Абу-Білала аль-Мінукі — заступника командира терористичної організації ІДІЛ.

Головні тези:

  • Терорист планував сховатися в Африці, однак був ліквідований завдяки інформації від інсайдерів.
  • Знищення цього терориста значно ослабила глобальну діяльність ІДІЛ.

США продовжують ослаблювати ІДІЛ

Цієї ночі, за моїм наказом, відважні американські війська та Збройні сили Нігерії бездоганно виконали ретельно сплановану й надзвичайно складну операцію з ліквідації найактивнішого терориста світу на полі бою.

Як стверджує очільник Білого дому, новою ціллю став Абу-Білала аль-Мінукі.

Що важливо розуміти, мовиться про другого за рангом керівник ІДІЛ у світі.

Останній розраховував на те, що зможе сховатися в Африці, однак він не здогадувався, що США знали про всі його пересування та плани від своїх інсайдерів.

Він більше не буде тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції проти американців. З його ліквідацією глобальна діяльність ІДІЛ значно ослаблена, — запевнив Дональд Трамп.

Як уже згадувалося раніше, ще кілька місяців тому американський лідер заявляв про удари Сполучених Штатів по бойовиках "Ісламської держави" на північному заході Нігерії.

