Трамп оголосив про ліквідацію "найактивнішого терориста світу"

16 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що американські та нігерійські військові змогли знищити Абу-Білала аль-Мінукі — заступника командира терористичної організації ІДІЛ.
Головні тези:
- Терорист планував сховатися в Африці, однак був ліквідований завдяки інформації від інсайдерів.
- Знищення цього терориста значно ослабила глобальну діяльність ІДІЛ.
США продовжують ослаблювати ІДІЛ
Як стверджує очільник Білого дому, новою ціллю став Абу-Білала аль-Мінукі.
Що важливо розуміти, мовиться про другого за рангом керівник ІДІЛ у світі.
Останній розраховував на те, що зможе сховатися в Африці, однак він не здогадувався, що США знали про всі його пересування та плани від своїх інсайдерів.
Як уже згадувалося раніше, ще кілька місяців тому американський лідер заявляв про удари Сполучених Штатів по бойовиках "Ісламської держави" на північному заході Нігерії.
