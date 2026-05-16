Трамп став на бік Китаю у конфлікті з Тайванем
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп став на бік Китаю у конфлікті з Тайванем

Трамп зрадив ще одного союзника США
Read in English
Джерело:  Fox News

Американський лідер  Дональд Трамп неочікувано для всіх застеріг Тайвань від проголошення незалежності. Його заява пролунала після офіційного візиту до Китаю та переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Головні тези:

  • Трамп чітко дав зрозуміти, що не хоче захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.
  • Також він не поспішає ухвалювати фінансову допомогу для острова.

Трамп зрадив ще одного союзника США

Журналіст запитав в очільника Білого дому, чи може народ Тайваню почуватися у безпеці після його переговорів із главою КНР у Пекіні.

Скажу так: я не хочу, щоб хтось став незалежним. І, знаєте, нам доведеться проїхати 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, нещодавно Сі погрожував США "зіткненням і навіть конфліктами" через плани Тайваню.

Після цих заяв американський лідер не захотів відповідати, чи підпише він давно відкладений пакет американської зброї для Тайваню у розмірі 14 мільярдів доларів.

Попри те, що законодавці США попередньо схвалили цей пакет ще в 2025 році, команда Трампа фактично гальмує процес його надання.

Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось сказав: "Проголосімо незалежність, бо нас підтримують США, — заявив очільник Білого дому.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сі позбувся головної перешкоди для вторгнення на Тайвань
До чого готується Сі Цзіньпін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Тайвань затвердив "економний" оборонний бюджет — США розчаровані
Тайвань
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном — обговорювали Україну, Тайвань і Близький Схід
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?