Трамп став на бік Китаю у конфлікті з Тайванем

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх застеріг Тайвань від проголошення незалежності. Його заява пролунала після офіційного візиту до Китаю та переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Трамп зрадив ще одного союзника США

Журналіст запитав в очільника Білого дому, чи може народ Тайваню почуватися у безпеці після його переговорів із главою КНР у Пекіні.

Скажу так: я не хочу, щоб хтось став незалежним. І, знаєте, нам доведеться проїхати 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, нещодавно Сі погрожував США "зіткненням і навіть конфліктами" через плани Тайваню.

Після цих заяв американський лідер не захотів відповідати, чи підпише він давно відкладений пакет американської зброї для Тайваню у розмірі 14 мільярдів доларів.

Попри те, що законодавці США попередньо схвалили цей пакет ще в 2025 році, команда Трампа фактично гальмує процес його надання.