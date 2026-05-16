Трамп став на бік Китаю у конфлікті з Тайванем

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх застеріг Тайвань від проголошення незалежності. Його заява пролунала після офіційного візиту до Китаю та переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Головні тези:
- Трамп чітко дав зрозуміти, що не хоче захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.
- Також він не поспішає ухвалювати фінансову допомогу для острова.
Трамп зрадив ще одного союзника США
Журналіст запитав в очільника Білого дому, чи може народ Тайваню почуватися у безпеці після його переговорів із главою КНР у Пекіні.
Що важливо розуміти, нещодавно Сі погрожував США "зіткненням і навіть конфліктами" через плани Тайваню.
Після цих заяв американський лідер не захотів відповідати, чи підпише він давно відкладений пакет американської зброї для Тайваню у розмірі 14 мільярдів доларів.
Попри те, що законодавці США попередньо схвалили цей пакет ще в 2025 році, команда Трампа фактично гальмує процес його надання.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-