Тайвань затвердив "економний" оборонний бюджет — США розчаровані
Категорія
Світ
Дата публікації

Тайвань затвердив "економний" оборонний бюджет — США розчаровані

Тайвань
Read in English
Джерело:  Reuters

Тайвань затвердив оборонний бюджет, який виявився значно меншим за очікування партнерів. Сполучені Штати офіційно висловили розчарування цим рішенням.

Головні тези:

  • Тайвань затвердив менший оборонний бюджет, що вразило партнерів і спричинило розчарування у США.
  • Недостатня фінансова підтримка в армії Тайваню може залишити країну з критичними прогалинами у системі оборони.

Тайвань економить на обороні — США розчаровані

Вашингтон вважає ці витрати недостатніми для реального захисту острова. Білий дім наполягає на повному фінансуванні армії Тайваню, зазначив співбесідник агенції з-поміж високопосадовців на умовах анонімності.

Американські чиновники впевнені, що Тайбей залишає критичні прогалини у своїй системі захисту. Чиновник США пояснив позицію Пентагона.

Наша позиція щодо оборонного бюджету Тайваню... полягає в тому, що він розчаровує тим, що на монтажному майданчику залишилися деякі речі, які, на нашу думку, все ще потребують фінансування. Ми хотіли б, щоб решта початково запропонованого пакету була профінансована.

Агенція нагадує, що парламент Тайваню поставив крапку в обговоренні грошей на армію. Депутати схвалили додаткові витрати на суму 25 мільярдів доларів.

І хоча це чималі кошти, ця сума не покриває всіх потреб. Це приблизно лише дві третини від того, що спочатку просив уряд країни.

Річ у тому, що сьогодні опозиція контролює парламент. Саме вона заблокувала виділення повної суми. Таке рішення безпосередньо впливає на закупівлю новітнього озброєння та модернізацію флоту.

Тепер Тайбею доведеться жорстко обирати пріоритети. Деякі оборонні програми залишаться без копійки.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай готується до нападу на Тайвань за допомогою Росії — як саме
Сі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Китай атакує Тайвань — дані інсайдерів
Коли Китай атакує Тайвань — дані інсайдерів
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сі позбувся головної перешкоди для вторгнення на Тайвань
До чого готується Сі Цзіньпін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?