Тайвань утвердил "экономный" оборонный бюджет — США разочарованы

Тайвань утвердил оборонный бюджет, который оказался значительно меньше ожиданий партнеров. Соединенные Штаты официально выразили разочарование этим решением.

Тайвань экономит на обороне — США разочарованы

Вашингтон считает эти расходы недостаточными для реальной защиты острова. Белый дом настаивает на полном финансировании армии Тайваня, отметил собеседник агентства из числа чиновников на условиях анонимности.

Американские чиновники уверены, что Тайбэй оставляет критические пробелы в своей системе защиты. Чиновник США объяснил позицию Пентагона.

Наша позиция по оборонному бюджету Тайваня... заключается в том, что он разочаровывает тем, что на монтажной площадке остались некоторые вещи, которые, по нашему мнению, все еще нуждаются в финансировании. Мы хотели бы, чтобы остальные первоначально предложенные пакеты были профинансированы.

Агентство напоминает, что парламент Тайваня поставил точку в обсуждении денег на армию. Депутаты одобрили дополнительные расходы на сумму 25 миллиардов долларов.

И хотя это немалые средства, эта сумма не покрывает все потребности. Это примерно две трети от того, что первоначально просил правительство страны. Поделиться

Дело в том, что сегодня оппозиция контролирует парламент. Именно она заблокировала выделение полной суммы. Такое решение оказывает непосредственное влияние на закупку новейшего вооружения и модернизацию флота.