Тайвань утвердил оборонный бюджет, который оказался значительно меньше ожиданий партнеров. Соединенные Штаты официально выразили разочарование этим решением.
Главные тезисы
- Тайвань утвердил оборонный бюджет на сумму, меньшую, чем ожидали США, что вызвало их разочарование.
- Недостаточная финансовая поддержка в армии Тайваня может привести к серьезным пробелам в оборонной системе.
Тайвань экономит на обороне — США разочарованы
Вашингтон считает эти расходы недостаточными для реальной защиты острова. Белый дом настаивает на полном финансировании армии Тайваня, отметил собеседник агентства из числа чиновников на условиях анонимности.
Американские чиновники уверены, что Тайбэй оставляет критические пробелы в своей системе защиты. Чиновник США объяснил позицию Пентагона.
Наша позиция по оборонному бюджету Тайваня... заключается в том, что он разочаровывает тем, что на монтажной площадке остались некоторые вещи, которые, по нашему мнению, все еще нуждаются в финансировании. Мы хотели бы, чтобы остальные первоначально предложенные пакеты были профинансированы.
Агентство напоминает, что парламент Тайваня поставил точку в обсуждении денег на армию. Депутаты одобрили дополнительные расходы на сумму 25 миллиардов долларов.
Дело в том, что сегодня оппозиция контролирует парламент. Именно она заблокировала выделение полной суммы. Такое решение оказывает непосредственное влияние на закупку новейшего вооружения и модернизацию флота.
Теперь Тайбэю придется жестко выбирать приоритеты. Некоторые оборонные программы останутся без гроша.
