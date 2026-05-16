Трамп встал на сторону Китая в конфликте с Тайванем

Американский лидер Дональд Трамп неожиданно для всех предостерег Тайвань от провозглашения независимости. Его заявление прозвучало после официального визита в Китай и переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Трамп предал еще одного союзника США

Журналист спросил главу Белого дома, может ли народ Тайваня чувствовать себя в безопасности после его переговоров с главой КНР в Пекине.

Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И, знаете, нам придется проехать 9500 миль, чтобы воевать. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, недавно Си угрожал США "столкновением и даже конфликтами" из-за планов Тайваня.

После этих заявлений американский лидер не захотел отвечать, подпишет ли он давно отложенный пакет американского оружия для Тайваня в размере 14 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что законодатели США предварительно одобрили этот пакет еще в 2025 году, команда Трампа фактически тормозит процесс его предоставления.