"Це марнотратство!". Сенат США заблокував виділення коштів на нову бальну залу Трампа

План республіканців щодо виділення федерального фінансування на будівництво бальної зали, запланованого президентом Дональдом Трампом, натрапив у Сенаті США щонайменше на тимчасову перешкоду.
Головні тези:
- План республіканців щодо фінансування нової бальної зали Трампа зазнав тимчасової перешкоди в Сенаті США.
- Сенатори-демократи виступають проти виділення федеральних коштів на будівництво позолоченої бальної зали для президента.
Фінансування для нової бальної зали Трампа залишається під питанням
За словами сенаторів-демократів, парламентер Елізабет Макдоноу, яка консультує сенаторів щодо складних процедурних правил палати, дійшла висновку, що ці витрати не відповідають бюджетним правилам Сенату.
Водночас республіканці мають намір переробити законопроєкт з метою приведення його у відповідність до правил.
Своєю чергою демократи заявили, що й надалі боротимуться проти цього проєкту.
Американський народ не повинен витрачати ні цента на цей безглуздий проєкт з будівництва позолоченого бального залу для Трампа, — заявив сенатор Джеф Мерклі, провідний демократ у Бюджетному комітеті Сенату.
Лідери республіканців у Сенаті та Білий дім намагалися включити 1 млрд доларів на модернізацію систем безпеки в рамках проекту будівництва Східного крила до партійного законопроекту про бюджет, який в іншому був вузькоспрямовано орієнтований на фінансування заходів щодо забезпечення дотримання імміграційного законодавства.
Лідери республіканців та Білий дім стверджують, що нова бальна зала необхідна для захисту президента після того, як було заарештовано озброєного чоловіка, який намагався проникнути на вечерю кореспондентів Білого дому.
Хоча республіканці можуть спробувати переписати свій законопроєкт, щоб заспокоїти занепокоєння Макдоноу та зберегти фінансування бальної зали, не ясно, чи має проект достатню підтримку республіканців для ухвалення в Палаті представників або Сенаті.
Вартість бальної зали постійно зростала — від 200 млн дол до останньої оцінки Трампа у 400 млн дол. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.
1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.
