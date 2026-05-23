Сенат США посилює тиск на Пентагон для надання допомоги Україні

Американські сенатори з обох партій вимагають у Міністерства оборони США не затримувати надання 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі.

Сенатори США досі на боці України

Як вдалося дізнатися журналістам, глава Пентагона Піт Гегсет вже отримав листа від сенаторів з вимогою виділити ці кошти для Києва та інших союзників Штатів.

Що важливо розуміти, останнім часом посилилися дискусії між Конгресом та командою Дональда Трампа саме щодо вирішення цього питання.

Так, законодавці з обох партій хочуть отримати від Білого дому звіт про те, що сталося з 400 мільйонами доларів допомоги Україні та ще 200 мільйонами доларів на оборонні програми Естонії, Латвії та Литви.

Варто звернути увагу на те, що вказані суми були виділені Конгресом ще в 2025 році.

Республіканці навіть не приховують свого обурення через те, що чинна американська влада вже вкотре зраджує Україну та Європу.

З заявою з цього приводу виступили сенатор-демократ Дік Дурбін та сенатор-республіканець Чак Ґрасслі: