Украинские войска разгромили 9 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 22 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пункт управления, девять районов сосредоточения личного состава и артиллерийскую систему российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1550 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 216 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 23 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 354 810 (+950) человек
танков — 11 949 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 24 599 (+5) ед.
артиллерийских систем — 42 579 (+68) ед.
РСЗО — 1 799 (+1) ед.
средства ПВО — 1394 (+4) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1444 (+4) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 306 478 (+1 819) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 98406 (+201) ед.
специальной техники — 4 212 (+5) ед.
Вчера противник совершил 83 авиационных удара, сбросил 264 управляемые авиабомбы.
