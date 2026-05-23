Украинские войска разгромили 9 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские войска разгромили 9 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 22 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали пункт управления, девять районов сосредоточения личного состава и артиллерийскую систему российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1550 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 216 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 23 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 354 810 (+950) человек

  • танков — 11 949 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 599 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 42 579 (+68) ед.

  • РСЗО — 1 799 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1394 (+4) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1444 (+4) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 306 478 (+1 819) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 98406 (+201) ед.

  • специальной техники — 4 212 (+5) ед.

Вчера противник совершил 83 авиационных удара, сбросил 264 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 9753 дрона-камикадзе и осуществил 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" снова накрыла Новороссийск — горит нефтяной терминал
"Бавовна" в России 23 мая - все подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ подтвердили падение 12 ударных российских дронов на 9 локациях
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат США усиливает давление на Пентагон для выделения помощи Украине
Пит Хегсет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?