ВСУ подтвердили падение 12 ударных российских дронов на 9 локациях
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Воздушные силы ВСУ заявили, что в течение ночи 22-23 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 124 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Атака врага продолжается, потому не игнорируйте тревогу.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько групп российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

