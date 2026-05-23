ВСУ подтвердили падение 12 ударных российских дронов на 9 локациях

Воздушные силы ВСУ заявили, что в течение ночи 22-23 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 124 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Атака врага продолжается, потому не игнорируйте тревогу.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько групп российских БПЛА.
