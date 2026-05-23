У ЗСУ підтвердили падіння 12 ударних російських дронів на 9 локаціях

Повітряні сили ЗСУ заявили, що протягом ночі 22-23 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Атака ворога триває, тому не ігноруйте тривогу.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька груп ворожих БпЛА.
