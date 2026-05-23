У ЗСУ підтвердили падіння 12 ударних російських дронів на 9 локаціях
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Повітряні сили ЗСУ заявили, що протягом ночі 22-23 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. 

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Атака ворога триває, тому не ігноруйте тривогу.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька груп ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

