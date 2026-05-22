"Це справжній розрив". Путін кинув виклик лідеру Угорщини Мадяру

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр чітко дав зрозуміти, що планує повернути країну на європейську орбіту, а також перезапустити відносини з Києвом. Такий підхід до справ розлютив російського диктатора Володимира Путіна: він наказав своїм військам атакувати угорців, що мешкають в Україні.

Путін намагається залякати Мадяра

На останні вкрай символічні дії російського диктатора відреагував Петер Креко — директор Інституту політичного капіталу, аналітичного центру з Будапешта.

Він звернув увагу на те, що Петер Мадяр перебував при владі лише 12 годин, коли перші російські ракети полетіли Закарпаття.

На переконання експерта, фактично йдеться про, що Путін кинув новому лідеру Угорщини публічний виклик, а також спробував залякати його.

Що важливо розуміти, поки Віктор Орбан очолював угорський уряд — росіяни не атакували угорців, яку мешкають в Україні. Річ у тім, що між Орбаном та Путіним була домовленість з цього приводу.

Однак проєвропейська команда Мадяра не збирається виконувати забаганки Кремля, як це робили її попередники.