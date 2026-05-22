"Це справжній розрив". Путін кинув виклик лідеру Угорщини Мадяру

Джерело:  The Telegraph

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр чітко дав зрозуміти, що планує повернути країну на європейську орбіту, а також перезапустити відносини з Києвом. Такий підхід до справ розлютив російського диктатора Володимира Путіна: він наказав своїм військам атакувати угорців, що мешкають в Україні.

Головні тези:

  • Путін лютує та панікує через втрату ще одного союзника.
  • Мадяр чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну у її війні проти РФ.

Путін намагається залякати Мадяра

На останні вкрай символічні дії російського диктатора відреагував Петер Креко — директор Інституту політичного капіталу, аналітичного центру з Будапешта.

Він звернув увагу на те, що Петер Мадяр перебував при владі лише 12 годин, коли перші російські ракети полетіли Закарпаття.

На переконання експерта, фактично йдеться про, що Путін кинув новому лідеру Угорщини публічний виклик, а також спробував залякати його.

Що важливо розуміти, поки Віктор Орбан очолював угорський уряд — росіяни не атакували угорців, яку мешкають в Україні. Річ у тім, що між Орбаном та Путіним була домовленість з цього приводу.

Однак проєвропейська команда Мадяра не збирається виконувати забаганки Кремля, як це робили її попередники.

Це справжній розрив із попереднім підходом. Лінія уряду Орбана полягала в тому, що він постійно критикував Україну та Брюссель за надмірну жорсткість, але не критикував Росію за таку поведінку. І тепер, схоже, це досить чітко змінюється, — наголосив Креко.

