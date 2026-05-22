Путін планує завершити війну з Україною до кінця 2026 року — інсайдери

Анонімні джерела Bloomberg стверджують, що російський диктатор Володимир Путін має намір закінчити свою загарбницьку війну проти України до кінця поточного року. Попри це, він налаштований зробити це винятково на своїх умовах.

Плани Путіна щодо України різко змінилися

За словами інсайдерів, в оточенні російського диктатора дедалі більше людей схиляються до думки, що ситуація на полі бою зайшла в глухий кут і не має очевидного сценарію завершення.

Попри це, Путін налаштований завершити бойові дії винятково на умовах, які вважатиме власною “перемогою”.

Що важливо розуміти, насамперед ідеться про тотальний контроль над Донбасом та масштабну безпекову угоду з Європою, що передбачає офіційне визнання окупованих територій російськими.

Офіційна Москва продовжує заперечувати наявність конкретних дедлайнів. За словами речника Кремля, Путін не встановлював жодних термінів.

Редакція Bloomberg звертає увагу на те, що до середини травня Сили оборони України змогли успішно стабілізувати більшу частину фронту та майже повністю зупинити російський наступ.