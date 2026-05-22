Путин планирует завершить войну с Украиной до конца 2026 года — инсайдеры

Анонимные источники Bloomberg утверждают, что российский диктатор Владимир Путин намерен завершить свою захватническую войну против Украины до конца текущего года. Несмотря на это, он настроен сделать это исключительно на своих условиях.
Главные тезисы
- Именно установление тотального контроля над Донбассом и соглашение с Европой являются ключевыми требованиями Путина.
- Силы обороны Украины смогли стабилизировать фронт и остановить новое российское наступление.
Планы Путина по Украине резко изменились
По словам инсайдеров, в окружении российского диктатора все больше людей склоняются к мнению, что ситуация на поле боя зашла в тупик и не имеет очевидного сценария завершения.
Несмотря на это, Путин настроен завершить боевые действия исключительно на условиях, которые сочтет собственной "победой".
Что важно понимать, прежде всего речь идет о тотальном контроле над Донбассом и масштабном соглашении с Европой о безопасности, которое предусматривает официальное признание оккупированных территорий российскими.
Официальная Москва продолжает отрицать наличие конкретных дедлайнов. По словам спикера Кремля, Путин не устанавливал конкретных сроков.
Редакция Bloomberg обращает внимание на то, что к середине мая Силы обороны Украины смогли успешно стабилизировать большую часть фронта и почти полностью остановить российское наступление.
Согласно данным мониторингового проекта DeepState, страна-агрессорка впервые с февраля потеряла территории по итогам последней недели.
