Путин планирует завершить войну с Украиной до конца 2026 года — инсайдеры
Категория
Украина
Дата публикации

Путин планирует завершить войну с Украиной до конца 2026 года — инсайдеры

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Анонимные источники Bloomberg утверждают, что российский диктатор Владимир Путин намерен завершить свою захватническую войну против Украины до конца текущего года. Несмотря на это, он настроен сделать это исключительно на своих условиях.

Главные тезисы

  • Именно установление тотального контроля над Донбассом и соглашение с Европой являются ключевыми требованиями Путина.
  • Силы обороны Украины смогли стабилизировать фронт и остановить новое российское наступление.

Планы Путина по Украине резко изменились

По словам инсайдеров, в окружении российского диктатора все больше людей склоняются к мнению, что ситуация на поле боя зашла в тупик и не имеет очевидного сценария завершения.

Несмотря на это, Путин настроен завершить боевые действия исключительно на условиях, которые сочтет собственной "победой".

Что важно понимать, прежде всего речь идет о тотальном контроле над Донбассом и масштабном соглашении с Европой о безопасности, которое предусматривает официальное признание оккупированных территорий российскими.

Официальная Москва продолжает отрицать наличие конкретных дедлайнов. По словам спикера Кремля, Путин не устанавливал конкретных сроков.

Редакция Bloomberg обращает внимание на то, что к середине мая Силы обороны Украины смогли успешно стабилизировать большую часть фронта и почти полностью остановить российское наступление.

Согласно данным мониторингового проекта DeepState, страна-агрессорка впервые с февраля потеряла территории по итогам последней недели.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сибига заявил о переломном моменте в войне России против Украины
МИД Украины
Украина получила еще один шанс на победу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров назвал новую стратегическую цель Украины на фронте
Федоров
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин пытается реализовать тайный проект "Скиф" с ядерным оружием
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?