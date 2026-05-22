Путин пытается реализовать тайный проект "Скиф" с ядерным оружием

Согласно данным издания Tagesschau, уже длительное время российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы претворить в жизнь секретный проект "Скиф". Что важно понимать, речь идет о размещении ядерных ракет на морском дне.

Тайный проект "Скиф" — что известно о плане Путина

Как удалось узнать журналистам, разведывательные службы НАТО уже достаточно долго следят за российским кораблем "Звездочка".

На Западе склоняются к мнению, что Кремль может использовать его для размещения ядерных ракет на морском дне.

Что важно понимать, сейчас этот корабль находится в Белом море — оно расположено на севере, вблизи границы с Финляндией.

У разведчиков НАТО есть данные о том, что Путин, вполне возможно, уже много лет активно работает над развертыванием баллистических ракет в океане. Более того, он прибегает к ранее неизвестным методам.

Тайный российский проект "Скиф" действительно очень опасен для Запада и всего мира.

Главная проблема заключается в том, что пусковые установки, скрытые на морском дне, очень сложно обнаружить и поразить.

Немецкий военно-морской офицер НАТО Хельге Адрианс раскрыл ключевую цель Путина.