Путин пытается реализовать тайный проект "Скиф" с ядерным оружием

Согласно данным издания Tagesschau, уже длительное время российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы претворить в жизнь секретный проект "Скиф". Что важно понимать, речь идет о размещении ядерных ракет на морском дне.
Главные тезисы
- Пусковые установки, скрытые на морском дне, очень сложно обнаружить и поразить.
- Даже в случае реализации этого плана Путина, Россия будет иметь дело с серьезными угрозами, например, океанскими течениями и заилением шахт.
Тайный проект "Скиф" — что известно о плане Путина
Как удалось узнать журналистам, разведывательные службы НАТО уже достаточно долго следят за российским кораблем "Звездочка".
На Западе склоняются к мнению, что Кремль может использовать его для размещения ядерных ракет на морском дне.
Что важно понимать, сейчас этот корабль находится в Белом море — оно расположено на севере, вблизи границы с Финляндией.
У разведчиков НАТО есть данные о том, что Путин, вполне возможно, уже много лет активно работает над развертыванием баллистических ракет в океане. Более того, он прибегает к ранее неизвестным методам.
Тайный российский проект "Скиф" действительно очень опасен для Запада и всего мира.
Главная проблема заключается в том, что пусковые установки, скрытые на морском дне, очень сложно обнаружить и поразить.
Немецкий военно-морской офицер НАТО Хельге Адрианс раскрыл ключевую цель Путина.
По его словам, диктатор хочет минимизировать зависимость страны-агрессорки от очень сложных и дорогих платформ, таких как подлодки или крупные крейсеры.
