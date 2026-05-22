Сибига заявил о переломном моменте в войне России против Украины

Как считает министр иностранных дел Андрей Сибига, прямо сейчас происходит переломный момент войны, ведь Украина существенно усилила свои позиции не только на фронте, но и на международной арене. Более того, он добавил, что Россия продолжает стремительно ослабевать.

Украина получила еще один шанс на победу

Своими мнениями по этому поводу шеф украинской дипломатии поделился во время неформального заседания Совета Украина-НАТО в Гельсингборге.

Он обратил внимание на то, что Украина больше не просто просит у союзников о помощи, а фактически стала участницей обеспечения безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками.

По убеждению Сибиги, наращивание расходов на оборону — это гарантия мира.

И я призываю каждого члена НАТО внести вклад в оборону Украины. Эта инвестиция принесет самый мирный дивиденд в нашей жизни. Андрей Сибига Глава МИД Украины

На этом фоне дипломат добавил, что давление на страну-агрессорку РФ усиливается, а также предположил, что прямо сейчас происходит "переломный момент войны".

Украина держит линию, и человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом, — подчеркнул Андрей Сибига.

По убеждению министра, вернуть справедливый мир вполне возможно, если Киев и его союзники сконцентрируются на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе.