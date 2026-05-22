Сибига заявил о переломном моменте в войне России против Украины

Как считает министр иностранных дел Андрей Сибига, прямо сейчас происходит переломный момент войны, ведь Украина существенно усилила свои позиции не только на фронте, но и на международной арене. Более того, он добавил, что Россия продолжает стремительно ослабевать.
Главные тезисы
- Сибига подчеркнул, что человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом.
- У Запада есть силы, чтобы помочь Украине добиться мира.
Украина получила еще один шанс на победу
Своими мнениями по этому поводу шеф украинской дипломатии поделился во время неформального заседания Совета Украина-НАТО в Гельсингборге.
Он обратил внимание на то, что Украина больше не просто просит у союзников о помощи, а фактически стала участницей обеспечения безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками.
По убеждению Сибиги, наращивание расходов на оборону — это гарантия мира.
На этом фоне дипломат добавил, что давление на страну-агрессорку РФ усиливается, а также предположил, что прямо сейчас происходит "переломный момент войны".
По убеждению министра, вернуть справедливый мир вполне возможно, если Киев и его союзники сконцентрируются на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе.
