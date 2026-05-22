Пентагон подтвердил успешное контрнаступление Украины

Отчет Агентства военной разведки США указывает на то, что в начале 2026 года Силы обороны Украины действительно провели успешное контрнаступление, в рамках которого смогли освободить значительную часть оккупированных россиянами территорий — речь идет о около 400 квадратных километрах.

В Пентагоне проанализировали недавний успех Украины на фронте

Американские разведчики обращают внимание на то, что речь идет о первой действительно успешной контрнаступательной операции после территориальных достижений Сил обороны в 2023 году.

Ключевой фактор, который несколько месяцев назад обеспечил неожиданный и впечатляющий прорыв украинских войск, — отключение тысяч портативных интернет-терминалов Starlink у российских оккупантов.

Это решение принял и претворил в жизнь новый министр обороны Украины Михаил Федоров, заручившись поддержкой американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска.

Таким образом, военные возможности армии РФ были "временно, но существенно ослаблены".

Поскольку враг не был готов к такому развитию событий, на определенный период потерял полноценную связь на поле боя.

Ни для кого не секрет, что ранее солдаты РФ активно применяли терминалы Starlink для координации передвижений и операций с дронами.