Пентагон подтвердил успешное контрнаступление Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Пентагон подтвердил успешное контрнаступление Украины

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Отчет Агентства военной разведки США указывает на то, что в начале 2026 года Силы обороны Украины действительно провели успешное контрнаступление, в рамках которого смогли освободить значительную часть оккупированных россиянами территорий — речь идет о около 400 квадратных километрах.

Главные тезисы

  • Договоренность Михаила Федорова с Илоном Маском дала возможность Силам обороны рвануть вперед на поле боя.
  • Армия РФ получила двойной удар по системам связи также из-за решения Кремля.

В Пентагоне проанализировали недавний успех Украины на фронте

Американские разведчики обращают внимание на то, что речь идет о первой действительно успешной контрнаступательной операции после территориальных достижений Сил обороны в 2023 году.

Ключевой фактор, который несколько месяцев назад обеспечил неожиданный и впечатляющий прорыв украинских войск, — отключение тысяч портативных интернет-терминалов Starlink у российских оккупантов.

Это решение принял и претворил в жизнь новый министр обороны Украины Михаил Федоров, заручившись поддержкой американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска.

Таким образом, военные возможности армии РФ были "временно, но существенно ослаблены".

Поскольку враг не был готов к такому развитию событий, на определенный период потерял полноценную связь на поле боя.

Ни для кого не секрет, что ранее солдаты РФ активно применяли терминалы Starlink для координации передвижений и операций с дронами.

Российские войска в Украине получили двойной удар по системам связи после того, как Кремль принял жесткие меры в отношении мессенджера Telegram — это решение вызвало возмущение у российских солдат, которые использовали этот мессенджер для общения на поле боя.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Работа нового ЗРК STASH впервые попала на видео
Украинский ЗРК STASH — все подробности и видео
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия слабеет". Эстония предостерегает Европу от неправильного шага
Маргус Тсахкна
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Профессор Лукас объяснил резкое изменение риторики Путина касательно Зеленского
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?