Пентагон підтвердив успішний контрнаступ України

Звіт Агентства військової розвідки США вказує на те, що на початку 2026 року Сили оборони України дійсно провели успішний контрнаступ, у межах якого змогли звільнити значну частину окупованих росіянами територій — йдеться про близько 400 квадратних кілометрів.

У Пентагоні проаналізували нещодавний успіх України на фронті

Американські розвідники звертають увагу на те, що йдеться про першу дійсно успішну контрнаступальну операцію після територіальних здобутків Сил оборони в 2023 році.

Ключовий фактор, який кілька місяців тому забезпечив неочікуваний та вражаючий прорив українських військ, — відключенння тисяч портативних інтернет-терміналів Starlink у російських окупантів.

Це рішення ухвалив та втілив в життя новий міністр оборони України Михайло Федоров, заручившись підтримкою американського мільярдера та бізнесмена Ілона Маска.

Таким чином військові можливості армії РФ були "тимчасово, але суттєво ослаблені".

Оскільки ворог не був готовий до такого розвитку подій, то на певний період втратив повноцінний зв’язок на полі бою.

Ні для кого не секрет, що раніше солдати РФ активно застосовували термінали Starlink для координації пересувань та операцій з дронами.