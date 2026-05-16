"Росія слабшає". Естонія застерігає Європу від хибного кроку

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна вважає, що Європа не повинна відновлювати діалог з Росією, особливо на тлі посилення позицій України у війні.

Росію потрібно добивати, а не домовлятися з нею

Глава МЗС Естонії звернув увагу на те, що Кремль вже сам намагається відновити діалог з Європою.

Це свідчить лише про одне — Росія втрачає перевагу у війні, тому спробує домовитися.

На цьому тлі Маргус Тсахкна закликав посилити санкції проти РФ, а не піддаватися на її дипломатичні хитрощі.

Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час чинити тиск на Росію, — наголосив він.

Заява глави МЗС Естонії свідчить про те, що в Європі немає спільної позиції з цього приводу.

Річ у тім, що президент Фінляндії Александер Стубб останнім часом дедалі активніше схиляє своїх колег по Євросоюзу до контактів з Кремлем.

Мовляв, це єдиний спосіб домовитися про завершення війни.