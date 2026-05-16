Франція готова працювати щодо антибалістики — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про нове рішення Макрона
16 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів важливі переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном. У центрі уваги президентів було багато питань, зокрема й антибалістика для України.

Головні тези:

  • Франція готова зробити все можливе, для посилення української ППО.
  • Також Макрон пообіцяв свою підтримку у процес євроінтеграції України.

Зеленський розповів про нове рішення Макрона

За словами українського лідера, він з президентом Франції стабільно підтримують координацію в усіх напрямах.

На цьому тлі Зеленський висловив вдячність Макрону за принципове засудження російських ударів по містах та селах України.

Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок.

Володимир Зеленський

Президент України

Також у центрі уваги українського та французького лідерів було посилення спроможностей ППО відбивати російські атаки вже зараз.

Макрон чітко дав зрозуміти, що готовий працювати в цьому напрямку.

За словами Зеленського, обговорювався і європейський трек — відкриття всіх переговорних кластерів у найближчому майбутньому. Офіційний Париж також готовий посприяти

Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом. Дякую за підтримку! — додав Зеленський.

