Франція готова працювати щодо антибалістики — Зеленський

16 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів важливі переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном. У центрі уваги президентів було багато питань, зокрема й антибалістика для України.
Головні тези:
- Франція готова зробити все можливе, для посилення української ППО.
- Також Макрон пообіцяв свою підтримку у процес євроінтеграції України.
Зеленський розповів про нове рішення Макрона
За словами українського лідера, він з президентом Франції стабільно підтримують координацію в усіх напрямах.
На цьому тлі Зеленський висловив вдячність Макрону за принципове засудження російських ударів по містах та селах України.
Також у центрі уваги українського та французького лідерів було посилення спроможностей ППО відбивати російські атаки вже зараз.
Макрон чітко дав зрозуміти, що готовий працювати в цьому напрямку.
За словами Зеленського, обговорювався і європейський трек — відкриття всіх переговорних кластерів у найближчому майбутньому. Офіційний Париж також готовий посприяти
