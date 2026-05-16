Франция готова работать касательно антибаллистики — Зеленский

16 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел важные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В центре внимания президентов было много вопросов, в том числе антибаллистика для Украины.

Зеленский рассказал о новом решении Макрона

По словам украинского лидера, он с президентом Франции стабильно поддерживают координацию по всем направлениям.

На этом фоне Зеленский выразил признательность Макрону за принципиальное осуждение российских ударов по городам и селам Украины.

Эти удары очень ясно демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз. Франция готова работать касательно антибаллистики. Это сильное решение и важный шаг. Владимир Зеленский Президент Украины

Также в центре внимания украинского и французского лидеров было усиление возможности ПВО отражать российские атаки уже сейчас.

Макрон четко дал понять, что готов работать в этом направлении.

По словам Зеленского, обсуждался и европейский трек — открытие всех переговорных кластеров в ближайшем будущем. Официальный Париж также готов помочь.