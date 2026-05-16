Франция готова работать касательно антибаллистики — Зеленский

16 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел важные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В центре внимания президентов было много вопросов, в том числе антибаллистика для Украины.
Главные тезисы
- Франция готова сделать все возможное для усиления украинской ПВО.
- Также Макрон пообещал свою поддержку в процессе евроинтеграции Украины.
Зеленский рассказал о новом решении Макрона
По словам украинского лидера, он с президентом Франции стабильно поддерживают координацию по всем направлениям.
На этом фоне Зеленский выразил признательность Макрону за принципиальное осуждение российских ударов по городам и селам Украины.
Также в центре внимания украинского и французского лидеров было усиление возможности ПВО отражать российские атаки уже сейчас.
Макрон четко дал понять, что готов работать в этом направлении.
По словам Зеленского, обсуждался и европейский трек — открытие всех переговорных кластеров в ближайшем будущем. Официальный Париж также готов помочь.
