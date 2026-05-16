В Конгрессе США оценили шанс одобрения новой помощи для Украины

Украина может не получить долгожданную помощь от США
Источник:  Радио Свобода

Республиканец Брайан Маст не верит в то, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит новый пакет финансовой помощи Украине. Несмотря на это, он все же сможет поддержать ужесточение санкций против России.

Брайан Маст озвучил журналистам свою позицию на этот счет.

Он склоняется к мнению, что именно Европа должна взять на себя большую ответственность за поддержку Украины, ведь эта война происходит на ее континенте.

Я не верю, что вы увидите новый американский пакет безопасности помощи Украине — на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму, — заявил республиканец.

На этом фоне он также озвучил прогноз, что Минобороны США продолжит передавать ВСУ важные разведывательные данные, а также разрешит продажу и передачу вооружения.

По мнению Маста, эти процессы будут продолжаться, "даже если Конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи".

Журналисты обращают внимание на то, что последние заявления американских политиков свидетельствуют о все более скептическом отношении к поддержке Украины среди республиканцев, приближенных к президенту США Дональду Трампу.

