У Конгресі США оцінили шанс на схвалення нової допомоги для України

Республіканець Браян Маст не вірить в те, що Конгрес Сполучених Штатів схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні. Попри це, він все-таки зможе підтримати посилення санкцій проти Росії.

Україна може не отримати довгоочікувану допомогу від США

Браян Маст озвучив журналістам свою позицію з цього приводу.

Він схиляється до думки, що саме Європа повинна взяти на себе "більшу відповідальність" за підтримку України, адже ця війна відбувається на її континенті.

Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні — на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму, — заявив республіканець. Поширити

На цьому тлі він також озвучив прогноз, що Міноборони США продовжить передавати ЗСУ важливі розвідувальні дані, а також дозволятиме продаж і передачу озброєння.

На переконання Маста, ці процеси триватимуть, "навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги".

Журналісти звертають увагу на те, останні заяви американських політиків свідчать про дедалі більш скептичне ставлення до підтримки України серед республіканців, наближених до президента США Дональда Трампа.