У Конгресі США оцінили шанс на схвалення нової допомоги для України
Категорія
Україна
Дата публікації

У Конгресі США оцінили шанс на схвалення нової допомоги для України

Україна може не отримати довгоочікувану допомогу від США
Read in English
Джерело:  Радіо Свобода

Республіканець Браян Маст не вірить в те, що Конгрес Сполучених Штатів схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні. Попри це, він все-таки зможе підтримати посилення санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • Маст закликає Європу взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.
  • Ці заяви свідчать про скептичне ставлення до підтримки України серед республіканців.

Україна може не отримати довгоочікувану допомогу від США

Браян Маст озвучив журналістам свою позицію з цього приводу.

Він схиляється до думки, що саме Європа повинна взяти на себе "більшу відповідальність" за підтримку України, адже ця війна відбувається на її континенті.

Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні — на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму, — заявив республіканець.

На цьому тлі він також озвучив прогноз, що Міноборони США продовжить передавати ЗСУ важливі розвідувальні дані, а також дозволятиме продаж і передачу озброєння.

На переконання Маста, ці процеси триватимуть, "навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги".

Журналісти звертають увагу на те, останні заяви американських політиків свідчать про дедалі більш скептичне ставлення до підтримки України серед республіканців, наближених до президента США Дональда Трампа.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії палає ще один хімзавод після атаки дронів — відео
“Бавовна” в Росії 16 травня - усі деталі та відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія застосовує нову тактику масованих атак на Україну
армія РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив про ліквідацію "найактивнішого терориста світу"
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?