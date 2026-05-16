"Россия слабеет". Эстония предостерегает Европу от неправильного шага

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна считает, что Европа не должна возобновлять диалог с Россией, особенно на фоне усиления позиций Украины в войне.
Главные тезисы
- В Европе начались дискуссии о необходимости переговоров с Москвой.
- Эстония считает, что это неправильный подход в сложившейся ситуации.
Россию нужно добивать, а не договариваться с ней
Глава МИД Эстонии обратил внимание на то, что Кремль уже сам пытается возобновить диалог с Европой.
Это свидетельствует лишь об одном — Россия теряет преимущество в войне, поэтому попытается договориться.
На этом фоне Маргус Тсахкна призвал ужесточить санкции против РФ, а не поддаваться на ее дипломатические уловки.
Заявление главы МИД Эстонии свидетельствует о том, что в Европе нет общей позиции по этому поводу.
Дело в том, что президент Финляндии Александер Стубб в последнее время все активнее склоняет своих коллег по Евросоюзу к контактам с Кремлем.
Мол, это единственный способ договориться о завершении войны.
