Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 115 целей
В течение ночи 21-22 мая российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 124 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 7 ударных БПЛА на 5 локациях.

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 21 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 российских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

