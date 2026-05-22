Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 115 целей

В течение ночи 21-22 мая российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 124 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 7 ударных БПЛА на 5 локациях.
ПВО отразила еще одну атаку РФ
Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 21 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-