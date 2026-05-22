Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 115 цілей
Протягом ночі 21-22 травня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. 

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях.

ППО відбила ще одну атаку РФ

Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 21 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги!  — закликають українські захисники.

