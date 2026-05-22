Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 115 цілей

Протягом ночі 21-22 травня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях.
ППО відбила ще одну атаку РФ
Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 21 травня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
