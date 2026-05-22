Сибіга заявив про переломний момент у війні Росії проти України

Україна отримала ще один шанс на перемогу

Як вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга, просто зараз відбувається переломний момент війни, адже Україна суттєво посилила свої позиції не лише на фронті, а й на міжнародній арені. Ба більше, він додав, що Росія продовжує стрімко слабшати.

Головні тези:

  • Сибіга наголосив, що людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою.
  • Захід має сили, щоб допомогти Україні добитися миру.

Своїми думками з цього приводу шеф української дипломатії поділився під час неформального засідання Ради Україна–НАТО у Гельсінгборзі.

Він звернув увагу на те, що Україна більше не просто просить у союзників про допомогу, а фактично стала учасницею гарантування безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із партнерами.

На переконання Сибіги, нарощування витрат на оборону — це гарантія миру.

І я закликаю кожного члена НАТО внести вклад у оборону України. Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті.

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

На цьому тлі дипломат додав, що тиск на країну-агресорку РФ посилюються, а також висловив припущення, що просто зараз відбувається "переломний момент війни".

Україна тримає лінію, і людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою, — наголосив Андрій Сибіга.

На переконання міністра, повернути справедливий мир цілком можливо, якщо Київ та його союзники сконцентруються на 3 ключових елементах: дипломатії, тиску та силі.

