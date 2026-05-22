Сибіга заявив про переломний момент у війні Росії проти України

Як вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга, просто зараз відбувається переломний момент війни, адже Україна суттєво посилила свої позиції не лише на фронті, а й на міжнародній арені. Ба більше, він додав, що Росія продовжує стрімко слабшати.

Україна отримала ще один шанс на перемогу

Своїми думками з цього приводу шеф української дипломатії поділився під час неформального засідання Ради Україна–НАТО у Гельсінгборзі.

Він звернув увагу на те, що Україна більше не просто просить у союзників про допомогу, а фактично стала учасницею гарантування безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із партнерами.

На переконання Сибіги, нарощування витрат на оборону — це гарантія миру.

І я закликаю кожного члена НАТО внести вклад у оборону України. Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті. Андрій Сибіга Глава МЗС України

На цьому тлі дипломат додав, що тиск на країну-агресорку РФ посилюються, а також висловив припущення, що просто зараз відбувається "переломний момент війни".

Україна тримає лінію, і людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою, — наголосив Андрій Сибіга.

На переконання міністра, повернути справедливий мир цілком можливо, якщо Київ та його союзники сконцентруються на 3 ключових елементах: дипломатії, тиску та силі.