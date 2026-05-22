Федоров назвал новую стратегическую цель Украины на фронте

Министр обороны Украины Михаил Федоров четко очертил новую стратегическую цель для Сил обороны непосредственно на поле боя. Речь идет о том, что армия РФ должна терять минимум 200 своих солдат на каждый захваченный км² украинской территории.

Потери РФ должны постоянно расти

По словам Михаила Федорова, каждый захваченный россиянами километр обходится противнику аномальными потерями.

Что важно понимать, в октябре 2025 года армия РФ теряла 67 солдат — погибших или раненых — на каждый квадратный километр наступления.

Однако в январе 2026 года речь шла уже о 165 оккупантах — то есть о показателе более чем в два раза выше.

Федоров официально подтвердил, что в феврале враг терял уже 244 на каждый км², в марте — 254, а в апреле — 179.

Министр обороны Украины обращает внимание на то, что только в течение прошлого месяца войска РФ недосчитались 35 203 своих солдат.