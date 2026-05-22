Федоров назвав нову стратегічну мету України на фронті
Джерело:  Business Insider

Міністр оборони України Михайло Федоров чітко окреслив нову стратегічну мету  для Сил оборони безпосередньо на полі бою. Йдеться про те, що армія РФ повинна втрачати щонайменше 200 своїх солдатів на кожен захоплений км² української території.

Головні тези:

  • Сили оборони вже суттєво уповільнили наступ армії РФ.
  • Ба більшеЄ українські війська поступово перехоплюють ініціативу на полі бою.

Втрати РФ повинні невпинно зростати

За словами Михайла Федорова, кожний захоплений росіянами кілометр обходиться противнику аномальними втратами.

Що важливо розуміти, у жовтні 2025 року армія РФ втрачала 67 солдатів — загиблих або поранених — на кожен квадратний кілометр наступу.

Однак у січні 2026 року йшлося вже про 165 окупантів — тобто більш ніж удвічі вищий показник.

Федоров офіційно підтвердив, що в лютому ворог втрачав вже 244 на кожний км², у березні — аж 254, а в квітні — 179.

\Міністр оборони України звертає увагу на те, що лише протягом минулого місяця війська РФ недорахувалися 35 203 своїх солдатів.

Наша стратегічна мета — завдати ворогу щонайменше 200 втрат на кожен квадратний кілометр наступу. Динаміка показує, що Україна значно уповільнила наступ ворога і поступово відновлює ініціативу. Водночас ми активізуємо бойові дії та звільняємо території.

Михайло Федоров

Міністр оборони України

