Сили оборони рознесли 12 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ звітує, що 21 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу 12 районів зосередження живої сили та три пункти управління БпЛА російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1549 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 253 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 22 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 353 860 (+880) осіб

  • танків — 11 944 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 594 (+3) од.

  • артилерійських систем — 42 511 (+57) од.

  • РСЗВ — 1 798 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 390 (+1) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 440 (+4) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 304 659 (+1 872) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 98 205 (+135) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.

