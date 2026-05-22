Сили оборони рознесли 12 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 21 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу 12 районів зосередження живої сили та три пункти управління БпЛА російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1549 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 253 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 22 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 353 860 (+880) осіб
танків — 11 944 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 594 (+3) од.
артилерійських систем — 42 511 (+57) од.
РСЗВ — 1 798 (+1) од.
засобів ППО — 1 390 (+1) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 440 (+4) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 304 659 (+1 872) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 98 205 (+135) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб.
