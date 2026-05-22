Силы обороны разнесли 12 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ отчитывается, что 21 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу 12 районов сосредоточения живой силы и три пункта управления БПЛА российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1549 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 253 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 22 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 353 860 (+880) человек

  • танков — 11 944 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 594 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 42 511 (+57) ед.

  • РСЗО — 1 798 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1390 (+1) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1440 (+4) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 304 659 (+1 872) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 98205 (+135) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 95 авиационных ударов, сбросив 288 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9655 дронов-камикадзе и осуществил 3285 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.

