Силы обороны разнесли 12 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 21 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу 12 районов сосредоточения живой силы и три пункта управления БПЛА российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1549 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 253 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 22 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 353 860 (+880) человек
танков — 11 944 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 594 (+3) ед.
артиллерийских систем — 42 511 (+57) ед.
РСЗО — 1 798 (+1) ед.
средств ПВО — 1390 (+1) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1440 (+4) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 304 659 (+1 872) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 98205 (+135) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 95 авиационных ударов, сбросив 288 управляемых авиабомб.
