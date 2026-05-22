Путін намагається реалізувати таємний проєкт "Скіф" з ядерною зброєю

Згідно з даними видання Tagesschau, уже тривалий час російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб втілити в життя секретний проєкт "Скіф". Що важливо розуміти, йдеться про розміщення ядерних ракет на морському дні.

Таємний проєкт "Скіф" — що відомо про план Путіна

Як вдалося дізнатися журналістам, розвідувальні служби НАТО уже доволі довго стежать за російським кораблем "Зірочка".

На Заході схиляються до думки, що Кремль може використовувати його для розміщення ядерних ракет на морському дні.

Що важливо розуміти, наразі цей корабель знаходиться у Білому морі — воно розташоване на півночі, поблизу кордону з Фінляндією.

Розвідники НАТО мають дані про те, що Путін, цілком можливо, вже багато років поспіль активно працює над розгортанням балістичних ракет в океані. Ба більше, він вдається до раніше невідомих методів.

Таємний російський проєкт "Скіф" є дійсно дуже небезпечним для Заходу та всього світу.

Головна проблема полягає в тому, що пускові установки, приховані на морському дні, дуже складно виявити та уразити.

Німецький військово-морський офіцер НАТО Хельге Адріанс розкрив ключову мету Путіна.