"Это настоящий разрыв". Путин бросил вызов лидеру Венгрии Мадьяру
Источник:  The Telegraph

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр четко дал понять, что планирует вернуть страну на европейскую орбиту, а также перезапустить отношения с Киевом. Такой подход к делам разозлил российского диктатора Владимира Путина: он приказал своим войскам атаковать венгров, проживающих в Украине.

  • Путин свирепствует и паникует из-за потери еще одного союзника.
  • Мадьяр четко дал понять, что поддерживает Украину в ее войне против РФ.

Путин пытается запугать Мадьяра

На последние очень символические действия российского диктатора отреагировал Петер Креко — директор Института политического капитала, аналитического центра из Будапешта.

Он обратил внимание на то, что Петер Мадьяр находился у власти всего лишь 12 часов, когда первые российские ракеты полетели на Закарпатье.

По убеждению эксперта, фактически речь идет о том, что Путин бросил новому лидеру Венгрии публичный вызов, а также попытался запугать его.

Что важно понимать, пока Виктор Орбан возглавлял венгерское правительство — россияне не атаковали венгров, живущих в Украине. Дело в том, что между Орбаном и Путиным была договоренность на этот счет.

Однако проевропейская команда Мадьяра не собирается исполнять прихоти Кремля, как это делали ее предшественники.

Это настоящий разрыв с предыдущим подходом. Линия правительства Орбана заключалась в том, что оно постоянно критиковало Украину и Брюссель за чрезмерную жесткость, но не критиковало Россию за такое поведение. И теперь, похоже, это четко меняется, — подчеркнул Креко.

