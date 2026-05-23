Українські війська розгромили 9 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 22 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували пункт управління, дев’ять районів зосередження особового складу та артилерійську систему російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1550 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 216 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 23 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 354 810 (+950) осіб
танків — 11 949 (+5) од.
бойових броньованих машин — 24 599 (+5) од.
артилерійських систем — 42 579 (+68) од.
РСЗВ — 1 799 (+1) од.
засоби ППО — 1 394 (+4) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 444 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 306 478 (+1 819) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 98 406 (+201) од.
спеціальної техніки — 4 212 (+5) од.
Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби.
