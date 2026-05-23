Українські війська розгромили 9 районів зосередження армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 22 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували пункт управління, дев’ять районів зосередження особового складу та артилерійську систему російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1550 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 216 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 23 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 354 810 (+950) осіб

  • танків — 11 949 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 24 599 (+5) од.

  • артилерійських систем — 42 579 (+68) од.

  • РСЗВ — 1 799 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 394 (+4) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 444 (+4) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 306 478 (+1 819) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 98 406 (+201) од.

  • спеціальної техніки — 4 212 (+5) од.

Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9753 дрони-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 — із реактивних систем залпового вогню.

