Російські окупанти вбили 4 цивільних на Херсонщині та Харківщині

Протягом минулої доби армія РФ продовжували атакувати різні регіони України. Так, у Херсонській та Харківській областях ворожі удари забрали життя 4 мирних мешканців. Ба більше, ще 25 осіб зазнали поранень.

Наслідки атак Росії на Херсонську та Харківську області

Згідно з останніми даними, через ворожий удар на Херсонщині загинула одна людина, ще 20 були поранені.

Місцева влада офіційно підтвердила, що солдати РФ знову завдавали ударів по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.

Окрім того, вказано, що російські загарбники понівечили церкву та приватні автомобілі.

Протягом минулої доби у Харківській області ворожі удари забрали життя трьох мирних мешканців, постраждали ще п'ятеро.

Згідно з останніми даними, у Золочеві постраждав 66-річний чоловік; у селі Піски-Радьківські зазнала поранень 52-річна жінка; у селищі Ківшарівка загинув 46-річний чоловік; у селі Петрівка постраждав 78-річний чоловік; у Богодухові зазнала гострої реакції на стрес 53-річна жінка; а також у Гороховатці Борівської громади загинули 41-річна жінка і 48-річний чоловік, постраждала 42-річна жінка.

Також вказано, що росіяни атакували дронами Немишлянський і Київський райони Харкова.