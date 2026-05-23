Російські окупанти вбили 4 цивільних на Херсонщині та Харківщині

Протягом минулої доби армія РФ продовжували атакувати різні регіони України. Так, у Херсонській та Харківській областях ворожі удари забрали життя 4 мирних мешканців. Ба більше, ще 25 осіб зазнали поранень.
Головні тези:
- 22 травня під удари Росії потрапив Харків і 17 населених пунктів області.
- Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури в обох регіонах.
Наслідки атак Росії на Херсонську та Харківську області
Згідно з останніми даними, через ворожий удар на Херсонщині загинула одна людина, ще 20 були поранені.
Місцева влада офіційно підтвердила, що солдати РФ знову завдавали ударів по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.
Окрім того, вказано, що російські загарбники понівечили церкву та приватні автомобілі.
Протягом минулої доби у Харківській області ворожі удари забрали життя трьох мирних мешканців, постраждали ще п'ятеро.
Також вказано, що росіяни атакували дронами Немишлянський і Київський райони Харкова.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-