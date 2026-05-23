Російські окупанти вбили 4 цивільних на Херсонщині та Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили 4 цивільних на Херсонщині та Харківщині

ДСНС України
Наслідки атак Росії на Херсонську та Харківську області
Read in English

Протягом минулої доби армія РФ продовжували атакувати різні регіони України. Так, у Херсонській та Харківській областях ворожі удари забрали життя 4 мирних мешканців. Ба більше, ще 25 осіб зазнали поранень.

Головні тези:

  • 22 травня під удари Росії потрапив Харків і 17 населених пунктів області.
  • Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури в обох регіонах.

Наслідки атак Росії на Херсонську та Харківську області

Згідно з останніми даними, через ворожий удар на Херсонщині загинула одна людина, ще 20 були поранені.

Місцева влада офіційно підтвердила, що солдати РФ знову завдавали ударів по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.

Окрім того, вказано, що російські загарбники понівечили церкву та приватні автомобілі.

Протягом минулої доби у Харківській області ворожі удари забрали життя трьох мирних мешканців, постраждали ще п'ятеро.

Згідно з останніми даними, у Золочеві постраждав 66-річний чоловік; у селі Піски-Радьківські зазнала поранень 52-річна жінка; у селищі Ківшарівка загинув 46-річний чоловік; у селі Петрівка постраждав 78-річний чоловік; у Богодухові зазнала гострої реакції на стрес 53-річна жінка; а також у Гороховатці Борівської громади загинули 41-річна жінка і 48-річний чоловік, постраждала 42-річна жінка.

Також вказано, що росіяни атакували дронами Немишлянський і Київський райони Харкова.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" знову накрила Новоросійськ — палає нафтовий термінал
“Бавовна” в Росії 23 травня - усі подробиці та відео
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сенат США посилює тиск на Пентагон для надання допомоги Україні
Піт Гегсет
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська розгромили 9 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?