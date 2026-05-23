СБУ поразила военное предприятие РФ за 1700 км от границы — видео
23 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил новый успешный дипстрайк, который провела Служба безопасности Украины. В этот раз под удар попал российский "Метафракс Кемикалс".

  • На этот раз "бавовна" от СБУ посетила российский Пермский край.
  • Производственный процесс на вражеском предприятии остановлен.

Президент Украины выразил публичную благодарность всем работникам спецслужбы, которые были вовлечены в организацию и претворение в жизнь этого плана.

Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы — 1700 километров, это Пермский край.

Владимир Зеленский

Глава государства обращает внимание на то, что речь идет о российском предприятии, которое называется "Метафракс Кемикалс".

По словам Владимира Зеленского, это действительно важная составляющая вражеской химической индустрии.

Кроме того, указано, что продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств.

Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо! — добавил Владимир Зеленский.

