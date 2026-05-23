СБУ поразила военное предприятие РФ за 1700 км от границы — видео

23 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил новый успешный дипстрайк, который провела Служба безопасности Украины. В этот раз под удар попал российский "Метафракс Кемикалс".

СБУ провела новую успешную операцию

Президент Украины выразил публичную благодарность всем работникам спецслужбы, которые были вовлечены в организацию и претворение в жизнь этого плана.

Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы — 1700 километров, это Пермский край. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что речь идет о российском предприятии, которое называется "Метафракс Кемикалс".

По словам Владимира Зеленского, это действительно важная составляющая вражеской химической индустрии.

Кроме того, указано, что продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств.