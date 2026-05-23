СБУ поразила военное предприятие РФ за 1700 км от границы — видео

23 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил новый успешный дипстрайк, который провела Служба безопасности Украины. В этот раз под удар попал российский "Метафракс Кемикалс".
Главные тезисы
- На этот раз "бавовна" от СБУ посетила российский Пермский край.
- Производственный процесс на вражеском предприятии остановлен.
СБУ провела новую успешную операцию
Президент Украины выразил публичную благодарность всем работникам спецслужбы, которые были вовлечены в организацию и претворение в жизнь этого плана.
Глава государства обращает внимание на то, что речь идет о российском предприятии, которое называется "Метафракс Кемикалс".
По словам Владимира Зеленского, это действительно важная составляющая вражеской химической индустрии.
Кроме того, указано, что продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств.
