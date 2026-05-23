СБУ уразила воєнне підприємство РФ за 1700 км від кордону — відео
Володимир Зеленський
23 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив новий успішний діпстрайк, який здійснила Служба безпеки України. Цього разу під удар потрапив російський “Метафракс Кемікалс”.

  • Цього разу “бавовна” від СБУ навідала російський Пермський край. 
  • Виробничий процес на ворожому підприємстві зупинений.

Президент України висловив публічну вдячність всім працівникам спецслужби, які були залучені до організації та втілення в життя цього плану.

Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону — 1700 кілометрів, це Пермський край.

Глава держави звертає увагу на те, що йдеться про російське підприємство, яке має назву “Метафракс Кемікалс”.

За словами Володимира Зеленського, це дійсно важлива складова ворожої хімічної індустрії.

Окрім того, наголошується, що продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв.

Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую! — додав Володимир Зеленський.

