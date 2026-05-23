СБУ уразила воєнне підприємство РФ за 1700 км від кордону — відео

23 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив новий успішний діпстрайк, який здійснила Служба безпеки України. Цього разу під удар потрапив російський “Метафракс Кемікалс”.
Головні тези:
- Цього разу “бавовна” від СБУ навідала російський Пермський край.
- Виробничий процес на ворожому підприємстві зупинений.
СБУ провела нову успішну операцію
Президент України висловив публічну вдячність всім працівникам спецслужби, які були залучені до організації та втілення в життя цього плану.
Глава держави звертає увагу на те, що йдеться про російське підприємство, яке має назву “Метафракс Кемікалс”.
За словами Володимира Зеленського, це дійсно важлива складова ворожої хімічної індустрії.
Окрім того, наголошується, що продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв.
