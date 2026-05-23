СБУ уразила воєнне підприємство РФ за 1700 км від кордону — відео

23 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив новий успішний діпстрайк, який здійснила Служба безпеки України. Цього разу під удар потрапив російський “Метафракс Кемікалс”.

СБУ провела нову успішну операцію

Президент України висловив публічну вдячність всім працівникам спецслужби, які були залучені до організації та втілення в життя цього плану.

Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону — 1700 кілометрів, це Пермський край. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що йдеться про російське підприємство, яке має назву “Метафракс Кемікалс”.

За словами Володимира Зеленського, це дійсно важлива складова ворожої хімічної індустрії.

Окрім того, наголошується, що продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв.