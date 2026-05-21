СБУ уразила штаб ФСБ та ЗРК "Панцир" на Херсонщині — Зеленський

Зеленський підтвердив ураження штабу ФСБ на ТОТ Херсонщини

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій «А» СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати — близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Президент також запевнив, що українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.