СБУ уразила штаб ФСБ та ЗРК "Панцир" на Херсонщині — Зеленський
На території тимчасово окупованої Херсонської області уражено штаб ФСБ та ЗРК «Панцир-С1».

Головні тези:

  • СБУ успішно уражає штаби ворожих сил на тимчасово окупованій території, демонструючи відповідь на загрози безпеці України.
  • Президент Зеленський підкреслив важливість завершення російської війни та продовження дії українських санкцій для забезпечення національної безпеки.

Зеленський підтвердив ураження штабу ФСБ на ТОТ Херсонщини

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій «А» СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати — близько сотні окупантів знищеними та пораненими.

Він наголосив, що росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Президент також запевнив, що українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.

