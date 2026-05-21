СБУ уразила штаб ФСБ та ЗРК "Панцир" на Херсонщині — Зеленський

На території тимчасово окупованої Херсонської області уражено штаб ФСБ та ЗРК «Панцир-С1».
Головні тези:
- СБУ успішно уражає штаби ворожих сил на тимчасово окупованій території, демонструючи відповідь на загрози безпеці України.
- Президент Зеленський підкреслив важливість завершення російської війни та продовження дії українських санкцій для забезпечення національної безпеки.
Зеленський підтвердив ураження штабу ФСБ на ТОТ Херсонщини
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Президент також запевнив, що українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.
