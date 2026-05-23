Лідер Угорщини Мадяр відшукав дешеву заміну російському газу

Як вдалося дізнатися журналістам, команда нового глави уряду Угорщини Петера Мадяра аналізує можливість укладення угоди з румунськими компаніями OMV Petrom и Romgaz про постачання газу з румунського родовища Neptun Deep. Що важливо розуміти, видобуток на ньому мають намір почати вже наступного року.

Угорщина може відмовитися від газу РФ

Згідно з даними інсайдерів, угорська державна енергетична компанія MVM вже змогла домовотися про вартість "блакитного палива" з нового родовища для Угорщини.

Варто звернути увагу на те, що румунський газ для Угорщини буде не дорожчим за російський.

Станом на сьогодні сторони намагаються дійти згоди щодо графіку та обсягів постачання.

Попередні розрахунки вказують на те, що на початковому етапі Угорщина зможе імпортувати до 1 мільярда кубометрів газу з румунського газового родовища.

Що важливо розуміти, постачання "блакитного палива" з Румунії могло б замістити 20%-25% імпорту російського газу.

За словами одного з інсайдерів, це був би наймасштабніший крок на шляху до отримання газу з-поза меж Росії за дійсно вигідною ціною.