Лидер Венгрии Мадьяр нашел дешевую замену российскому газу
Категория
Экономика
Дата публикации

Лидер Венгрии Мадьяр нашел дешевую замену российскому газу

Мадьяр
Read in English
Читати українською
Источник:  Index

Как удалось узнать журналистам, команда нового главы правительства Венгрии Петера Мадьяра анализирует возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа из румынского месторождения Neptun Deep. Что важно понимать, добычу на нем намерены начать уже в следующем году.

Главные тезисы

  • Это соглашение может быть подписано уже в ближайшие недели.
  • Neptun Deep – действительно стратегически важное для ЕС месторождение.

Венгрия может отказаться от газа РФ

Согласно данным инсайдеров, венгерская государственная энергетическая компания MVM уже смогла договориться о стоимости "голубого топлива" из нового месторождения для Венгрии.

Следует обратить внимание на то, что румынский газ для Венгрии будет не дороже российского.

По состоянию на сегодняшний день стороны пытаются прийти к согласию касательно графика и объема поставок.

Предварительные расчеты указывают на то, что на начальном этапе Венгрия сможет импортировать до 1 миллиарда кубометров газа из румынского газового месторождения.

Что важно понимать, поставки "голубого топлива" из Румынии могли бы заместить 20%-25% импорта российского газа.

По словам одного из инсайдеров, это был бы самый масштабный шаг на пути получения газа из-за пределов России по действительно выгодной цене.

Если нам не удастся это реализовать, то теперь останутся только источники, которые значительно дороже, — заявил журналистам анонимный источник.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии
Петер Мадьяр
Мадьяр – новый лидер Венгрии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я люблю Украину". Новое фото с Петером Мадяром покорило сеть
Мадяр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это настоящий разрыв". Путин бросил вызов лидеру Венгрии Мадьяру
Мадьяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?