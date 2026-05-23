Лидер Венгрии Мадьяр нашел дешевую замену российскому газу

Как удалось узнать журналистам, команда нового главы правительства Венгрии Петера Мадьяра анализирует возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа из румынского месторождения Neptun Deep. Что важно понимать, добычу на нем намерены начать уже в следующем году.

Венгрия может отказаться от газа РФ

Согласно данным инсайдеров, венгерская государственная энергетическая компания MVM уже смогла договориться о стоимости "голубого топлива" из нового месторождения для Венгрии.

Следует обратить внимание на то, что румынский газ для Венгрии будет не дороже российского.

По состоянию на сегодняшний день стороны пытаются прийти к согласию касательно графика и объема поставок.

Предварительные расчеты указывают на то, что на начальном этапе Венгрия сможет импортировать до 1 миллиарда кубометров газа из румынского газового месторождения.

Что важно понимать, поставки "голубого топлива" из Румынии могли бы заместить 20%-25% импорта российского газа.

По словам одного из инсайдеров, это был бы самый масштабный шаг на пути получения газа из-за пределов России по действительно выгодной цене.