Для российского народа война грядет, война дома — глава разведки Эстонии

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин пришел к выводу, что уже в скором времени российский диктатор Владимир Путин лишится возможности вести переговоры "с позиции силы", ведь война против Украины вышла из-под его контроля.
Главные тезисы
- Путин не может игнорировать не только провалы армии РФ на поле боя, но и экономические трудности.
- Мощные дипстрайки Украины заставили россиян проснуться и понять, что война возвращается к ним.
У Путина больше нет козырей в войне против Украины
По убеждению главы эстонской разведки, глава Кремля и его окружение в конце концов начали осознавать, что ситуация на фронте зашла в тупик, прежде всего для армии РФ.
Розин также отметил, что длительные боевые действия больше истощат Россию, чем Украину, поэтому затягивать войну для Москвы просто не имеет смысла.
Что также интересно, Путин начал намекать, что боевые действия близятся к своему завершению.
Важную роль во всех этих процессах сыграло именно то, что Силы обороны Украины начали возвращать войну домой — непосредственно в Россию.
