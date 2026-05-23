Для российского народа война грядет, война дома — глава разведки Эстонии
Украина
Каупо Розин
Источник:  CNN

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин пришел к выводу, что уже в скором времени российский диктатор Владимир Путин лишится возможности вести переговоры "с позиции силы", ведь война против Украины вышла из-под его контроля.

Главные тезисы

  • Путин не может игнорировать не только провалы армии РФ на поле боя, но и экономические трудности.
  • Мощные дипстрайки Украины заставили россиян проснуться и понять, что война возвращается к ним.

У Путина больше нет козырей в войне против Украины

По убеждению главы эстонской разведки, глава Кремля и его окружение в конце концов начали осознавать, что ситуация на фронте зашла в тупик, прежде всего для армии РФ.

Розин также отметил, что длительные боевые действия больше истощат Россию, чем Украину, поэтому затягивать войну для Москвы просто не имеет смысла.

Я больше не слышу разговоров о полной победе. Люди в Кремле признают, что ситуация на украинском поле боя складывается не очень хорошо, — добавил он.

Что также интересно, Путин начал намекать, что боевые действия близятся к своему завершению.

Важную роль во всех этих процессах сыграло именно то, что Силы обороны Украины начали возвращать войну домой — непосредственно в Россию.

Для россиского народа война грядет, война дома, — подчеркнул глава Службы внешней разведки Эстонии.

