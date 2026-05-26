РФ атакувала Україну балістикою та 122 дронами

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 травня російські окупанти завдавали ударів по Україні двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Ворог досі здійснює напад, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 25 травня.
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
ПС ЗСУ також підтвердили влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях.
Атака триває, в повітряний простір України зайшли нові групи ворожих БпЛА.
