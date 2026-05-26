РФ атакувала Україну балістикою та 122 дронами
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 травня російські окупанти завдавали ударів по Україні двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Ворог досі здійснює напад, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 25 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

ПС ЗСУ також підтвердили влучання 9 ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряний простір України зайшли нові групи ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо!  Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

