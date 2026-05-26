РФ атаковала Украину баллистикой и 122 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и 122 дронами

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 25-26 мая российские оккупанты наносили удары по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 122 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Враг до сих пор совершает нападение, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 25 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

ПС ВСУ также подтвердили попадание 9 ударных БпЛА и ракет на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушное пространство Украины вошли новые группы российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовит новую информационную кампанию по дестабилизации Украины — СЗРУ
Служба внешней разведки Украины
Россия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Для российского народа война грядет, война дома — глава разведки Эстонии
Каупо Розин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция активно добивается вступления Украины в НАТО
Пол Йонсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?