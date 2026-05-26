РФ атаковала Украину баллистикой и 122 дронами

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 25-26 мая российские оккупанты наносили удары по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 122 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Враг до сих пор совершает нападение, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 25 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
ПС ВСУ также подтвердили попадание 9 ударных БпЛА и ракет на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 3 локациях.
Атака продолжается, в воздушное пространство Украины вошли новые группы российских БПЛА.
