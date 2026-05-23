Швеция активно добивается вступления Украины в НАТО

Пол Йонсон
Источник:  Politico

Министр обороны Швеции Пол Йонсон четко дал понять, что власти его государства хотят видеть Украину полноценным членом НАТО, ведь она с уникальными инновациями военного времени и оборонно-промышленным потенциалом крайне ценным и мощным активом безопасности для всей Европы.

  • Министр отмечает: оборонный рынок Украины является одним из самых эффективных в Европе.
  • Кроме того, Киев увеличил производство оружия с молниеносной скоростью.

Как считает Йонсон, Украина должна иметь возможность вступить в НАТО.

Министр обороны убежден, что закаленные в боях Силы обороны и мощная украинская оборонная промышленность действительно усилят блок.

Все европейские страны должны иметь право вступить в НАТО, если они отвечают требованиям. Никто не должен иметь права вето на этот счет. Это наша позиция.

Пол Йонсон

Министр обороны Швеции

Несмотря на это, глава оборонного ведомства не скрывает, что у союзников нет консенсуса в этом вопросе.

По словам Йонсона, он расценивает Украину как будущий актив безопасности Европы.

Министр обороны обратил внимание на то, что численность ВСУ, украинские инновации в условиях войны и оборонный промышленный потенциал — это главные причины для полноценного вступления Украины в Альянс.

Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад? Где еще в Европе мы можем найти такую инновационную систему, созданную Украиной? Где мы можем найти такой промышленный потенциал? — спросил Йонсон у членов НАТО.

