Швеція активно добивається вступу України в НАТО
Пол Йонсон
Джерело:  Politico

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон чітко дав зрозуміти, що влада його держави хоче бачити Україну повноцінним членом НАТО, адже вона з унікальними інноваціями воєнного часу та оборонно-промисловим потенціалом є вкрай цінним та потужним активом безпеки для усієї Європи.

Головні тези:

  • Міністр наголошує: оборонний ринок України є одним із найефективніших у Європі.
  • Окрім того, Київ наростив виробництво зброї з блискавичною швидкістю.

Швеція озвучила свою позицію щодо вступу України в НАТО

Як вважає Йонсон, Україна повинна мати можливість вступити до НАТО.

Міністр оборони переконаний в тому, що загартовані в боях Сили оборони та потужна українська оборонна промисловість дійсно посилять блок.

Усі європейські країни повинні мати право вступити до НАТО, якщо вони відповідають вимогам. Ніхто не повинен мати права вето щодо цього. Це наша позиція.

Пол Йонсон

Пол Йонсон

Міністр оборони Швеції

Попри це, глава оборонного відомства не приховує, що серед союзників немає консенсусу в цьому питанні.

За словами Йонсона, він розцінює Україну як майбутній актив безпеки для Європи.

Міністр оборони звернув увагу на те, що чисельність ЗСУ, українські інновації в умовах війни та оборонний промисловий потенціал — це головні причини повноцінного вступу України в Альянс.

Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад? Де ще в Європі ми можемо знайти таку інноваційну систему, яку створила Україна? Де ще ми можемо знайти такий промисловий потенціал? — поцікавився Йонсон у членів НАТО.

