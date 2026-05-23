Швеція активно добивається вступу України в НАТО

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон чітко дав зрозуміти, що влада його держави хоче бачити Україну повноцінним членом НАТО, адже вона з унікальними інноваціями воєнного часу та оборонно-промисловим потенціалом є вкрай цінним та потужним активом безпеки для усієї Європи.
Головні тези:
- Міністр наголошує: оборонний ринок України є одним із найефективніших у Європі.
- Окрім того, Київ наростив виробництво зброї з блискавичною швидкістю.
Швеція озвучила свою позицію щодо вступу України в НАТО
Як вважає Йонсон, Україна повинна мати можливість вступити до НАТО.
Міністр оборони переконаний в тому, що загартовані в боях Сили оборони та потужна українська оборонна промисловість дійсно посилять блок.
Попри це, глава оборонного відомства не приховує, що серед союзників немає консенсусу в цьому питанні.
За словами Йонсона, він розцінює Україну як майбутній актив безпеки для Європи.
Міністр оборони звернув увагу на те, що чисельність ЗСУ, українські інновації в умовах війни та оборонний промисловий потенціал — це головні причини повноцінного вступу України в Альянс.
