Удар России по Киеву 24 мая — количество погибших возросло до трех человек
По состоянию на утро 26 мая известно, что количество жертв воскресной атаки России на столицу Украины возросло до трех. Об этом сообщает Полиция Киева.

Главные тезисы

  • Всего в Киеве пострадали 86 гражданских.
  • В стационарах городских больниц находится 21 пострадавший, в том числе 2 детей.

Число жертв в результате вражеской атаки на Киев 24 мая увеличилось до трех человек, — сказано в официальном заявлении Полиции Киева.

По словам полицейских, в рамках проведения аварийно-спасательных работ были обнаружены фрагменты тела человека.

По предварительным данным, они могут принадлежать жительнице полуразрушенного дома в Шевченковском районе — женщина считается без вести пропавшей.

Для окончательной идентификации будет назначена ДНК экспертиза, — отмечает Полиция Киева.

Утром 25 мая городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший, среди них — двое детей.

Всего в Киеве пострадали 86 человек, — добавил мэр.

Всего по Украине из-за российских ударов 24 мая пострадали более 100 гражданских.

Также сообщалось, что в Киевской области погибли два мирных жителя региона.

