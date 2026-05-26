Удар России по Киеву 24 мая — количество погибших возросло до трех человек

По состоянию на утро 26 мая известно, что количество жертв воскресной атаки России на столицу Украины возросло до трех. Об этом сообщает Полиция Киева.
Главные тезисы
- Всего в Киеве пострадали 86 гражданских.
- В стационарах городских больниц находится 21 пострадавший, в том числе 2 детей.
Атака РФ на Киев 24 мая — возросло количество погибших
По словам полицейских, в рамках проведения аварийно-спасательных работ были обнаружены фрагменты тела человека.
По предварительным данным, они могут принадлежать жительнице полуразрушенного дома в Шевченковском районе — женщина считается без вести пропавшей.
Утром 25 мая городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший, среди них — двое детей.
Всего по Украине из-за российских ударов 24 мая пострадали более 100 гражданских.
Также сообщалось, что в Киевской области погибли два мирных жителя региона.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-