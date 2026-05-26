Удар России по Киеву 24 мая — количество погибших возросло до трех человек

Атака РФ на Киев 24 мая — возросло количество погибших

Число жертв в результате вражеской атаки на Киев 24 мая увеличилось до трех человек, — сказано в официальном заявлении Полиции Киева.

По словам полицейских, в рамках проведения аварийно-спасательных работ были обнаружены фрагменты тела человека.

По предварительным данным, они могут принадлежать жительнице полуразрушенного дома в Шевченковском районе — женщина считается без вести пропавшей.

Для окончательной идентификации будет назначена ДНК экспертиза, — отмечает Полиция Киева.

Утром 25 мая городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший, среди них — двое детей.

Всего в Киеве пострадали 86 человек, — добавил мэр.

Всего по Украине из-за российских ударов 24 мая пострадали более 100 гражданских.