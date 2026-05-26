"Це ознака відчаю". Пані посол ЄС в Україні публічно висміяла Путіна

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова чітко дала зрозуміти Кремлю, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози Росії щодо посилення терору проти столиці України.

Путін не зміг залякати західних дипломатів

Пані посол не приховувала свого обурення після звернення МЗС РФ до іноземних дипломатів і громадян із закликом залишити Київ.

Як вважає Катаріна Матернова, це попередження є фактично "шедевром лицемірства".

На цьому тлі вона нагадала, що саме режим Путіна багато років поспіль бомбить житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції.

Просто зараз Кремль вирішив цинічно заговорити мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій".

Той самий режим, який щоночі завдає ракетних і дронових ударів по мирних жителях, тепер попереджає інших триматися подалі, — зазначила пані посол.

На переконання Матернової, Путін не вигадав нічого нового у війні проти України, тому традиційно намагається балачками залякати бодай-когось.

Дипломатка наголосила, що ця тактика вичерпала себе і більше не працює.