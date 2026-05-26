"Это признак отчаяния". Посол ЕС в Украине публично высмеяла Путина
Катарина Матернова
Источник:  online.ua

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова четко дала понять Кремлю, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы России касательно усиления террора против столицы Украины.

Главные тезисы

  • Посол считает, что Путин снова прибегает к тактике запугивания.
  • По ее убеждению, диктатор просто в отчаянии из-за того, что не может добиться своих целей.

Путин не смог запугать западных дипломатов

Посол не скрывала своего возмущения после обращения МИД РФ к иностранным дипломатам и гражданам с призывом покинуть Киев.

Как считает Катарина Матернова, это предупреждение фактически является "шедевром лицемерия".

На этом фоне она напомнила, что именно режим Путина много лет бомбит жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции.

Просто сейчас Кремль решил цинично заговорить на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций".

Тот же режим, который каждую ночь наносит ракетные и дроновые удары по мирным жителям, теперь предупреждает других держаться подальше, — отметила посол.

По убеждению Матерновой, Путин не придумал ничего нового в войне против Украины, поэтому традиционно пытается болтовней запугать хоть кого-нибудь.

Дипломатка подчеркнула, что эта тактика исчерпала себя и больше не работает.

ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы на адресу дипломатов и международных организаций — это не признак силы. Это признак отчаяния.

Катарина Матернова

Посол Европейского Союза в Украине

