"Это признак отчаяния". Посол ЕС в Украине публично высмеяла Путина

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова четко дала понять Кремлю, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы России касательно усиления террора против столицы Украины.
Главные тезисы
- Посол считает, что Путин снова прибегает к тактике запугивания.
- По ее убеждению, диктатор просто в отчаянии из-за того, что не может добиться своих целей.
Путин не смог запугать западных дипломатов
Посол не скрывала своего возмущения после обращения МИД РФ к иностранным дипломатам и гражданам с призывом покинуть Киев.
Как считает Катарина Матернова, это предупреждение фактически является "шедевром лицемерия".
На этом фоне она напомнила, что именно режим Путина много лет бомбит жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции.
Просто сейчас Кремль решил цинично заговорить на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций".
По убеждению Матерновой, Путин не придумал ничего нового в войне против Украины, поэтому традиционно пытается болтовней запугать хоть кого-нибудь.
Дипломатка подчеркнула, что эта тактика исчерпала себя и больше не работает.
