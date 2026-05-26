"Это признак отчаяния". Посол ЕС в Украине публично высмеяла Путина

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова четко дала понять Кремлю, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы России касательно усиления террора против столицы Украины.

Путин не смог запугать западных дипломатов

Посол не скрывала своего возмущения после обращения МИД РФ к иностранным дипломатам и гражданам с призывом покинуть Киев.

Как считает Катарина Матернова, это предупреждение фактически является "шедевром лицемерия".

На этом фоне она напомнила, что именно режим Путина много лет бомбит жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции.

Просто сейчас Кремль решил цинично заговорить на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций".

Тот же режим, который каждую ночь наносит ракетные и дроновые удары по мирным жителям, теперь предупреждает других держаться подальше, — отметила посол. Поделиться

По убеждению Матерновой, Путин не придумал ничего нового в войне против Украины, поэтому традиционно пытается болтовней запугать хоть кого-нибудь.

Дипломатка подчеркнула, что эта тактика исчерпала себя и больше не работает.